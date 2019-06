Liceo artistico di Treviso, corso serale

Mercoledì 11 settembre, alle ore 20 presso la sede del Liceo Artistico di Treviso, in via Santa Caterina n.10, si terrà l'incontro di accoglienza del Corso Serale (Indirizzi Arti Figurative e Design) aperto a tutti gli iscritti. Il Corso ha durata triennale, si articola in due indirizzi, Arti Figurative e Design ed è supportato dall'utilizzo di una piattaforma e-learning a distanza. La serata prevederà anche una visita dell'istituto. Per richiesta di informazioni o per l'iscrizione si può scrivere a corsoserale@liceoartisticotreviso.eu o telefonare allo 0422-543984.