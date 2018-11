Lievitazioni: corso di pane e lievitati con chef Andrea Conte

Cookiamo ha finalmente il piacere di organizzare un corso di cucina (amatoriale) sul pane e i lievitati, con un adorabile cuoco che di quest’arte se ne intende parecchio e la ama alla follia: Chef Andrea Conte. Andrea ci porterà alla scoperta delle varie tipologie di farina e delle tecniche di panificazione, mostrandoci i vari trucchi per preparare un pane fresco e fragrante. Stiamo parlando della pietanza forse più semplice e naturale che possa essere servita in tavola, ma la cui preparazione è una vera arte, che richiede dedizione e soprattutto pratica. ll lievito è un qualcosa di vivo in un ambiente dettato da regole della natura, come la temperatura esterna o la tipologia di grano: è importante comprenderne i meccanismi e raggiungere quasi un’intesa con gli impasti…Lo sentite già il profumo inebriante di una pagnotta appena sfornata? Durante il corso impareremo le tecniche di impasto e di cottura, nonché quelle di lievitazione, approfondendo (anche) il tema del lievito madre. Capiremo come dare forma e gusto a vari tipi di pane, focacce, grissini e – last but not least – la tanto amata pizza!



• DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO

martedì 27 novembre, ore 20



Una prima lezione di introduzione al pane fatto in casa: Andrea ci insegnerà a riconoscere le tipologie e la forza delle farine, la lievitazione, la formatura e la cottura di questa antica pietanza. Metteremo letteralmente le mani in pasta imparando a realizzare queste preparazioni: Pane casereccio bianco con farina macinata a pietra; Pane rustico con farina integrale e farro, semi tostati e avena; Filoncino con rapa rossa e noci; Treccia di zucca ed erbe aromatiche. Ne sentiamo già il fragrante profumo!



• VIAGGIO TRA FOCACCE, GRISSINI E CIABATTE!

mercoledì 5 dicembre, ore 20



La seconda lezione è dedicata alle lunghe lievitazioni e al metodo indiretto: Andrea ci svelerà i segreti che fanno la differenza per realizzare un impasto che renda il pane ancora più genuino e digeribile. Capiremo come realizzare la “Ciabatta perfetta” :-); la Focaccia casereccia con farina macinata a pietra, pomodorini e olive taggiasche; i Grissini integrali ai semi di sesamo con farine biologiche; la Focaccia ad impasto indiretto con rosmarino e sale di Maldon. Un appuntamento saporito per fare un ennesimo salto di qualità!



• LIEVITO MADRE + PIZZA MON AMOUR

martedì 11 dicembre, ore 20



L’ultimo incontro è un introduzione al tema del lievito madre. Capiremo come creare uno starter, gestire il lievito e fare il pane in casa potendo cogliere le differenze con le preparazioni delle lezioni precedenti. Inoltre ci focalizzeremo sull’affascinante percorso di una pietanza che ha conquistato il mondo intero: la pizza! Un piatto povero che man mano si è arricchito di storia, ingredienti, gusti, guadagnandosi una gloria planetaria che piace a grande e piccini… Andrea ci insegnerà come dare vita ad una gustosa Pizza spianata in teglia con farina macinata a pietra e alla Pizza tradizionale con impasto a lunga lievitazione. Abbiamo già l’acquolina…



_________



CHEF ANDREA CONTE trevigiano, classe 1981. Appassionato da sempre all’arte culinaria, dopo la laurea in Economia e Commercio, decide di cambiare vita iniziando a fare gavetta nei ristoranti del territorio. Autodidatta che “va a bottega”, Andrea impara e migliora via via le tecniche di cucina e la conoscenza delle materie prime, in un percorso che lo porterà man mano a diventare Chef. Tra le esperienze più significative ha lavorato in Vineria, prima a Treviso in Castellana, poi in centro storico in zona universitaria e successivamente per lo stesso ristorante nella sede di Londra, come capo partita. Segue un impiego presso la succursale londinese del mitico ristorante stellato Dolada di Pieve d’Alpago (BL). Poi torna in patria e per 5 anni lavora nella prestigiosa cucina di Villa Foscarini Cornaro, in provincia di Treviso. Nel 2017 decide di svoltare aprendo Our Rustica: un delizioso Bed&Breakfast in mezzo alla natura, ubicato in un paesino in provincia di Vittorio Veneto, dove organizza anche corsi di cucina per piccoli gruppi di italiani e stranieri.

*** A questa bio aggiungiamo che Andrea, nelle sue prime esperienze, ha lavorato per un breve periodo in un panificio: da lì è partita la miccia… è proprio da quel momento che comincia ad acquistare in modo maniacale libri in diverse lingue, tecnici e non, di quello che diverrà la sua passione più grande all’interno del mondo della cucina: la panificazione. Sia in ristorante che a casa prova in continuazione diversi impasti e sperimenta differenti tipi di farine. Ora continua a fare ricerca sul tema, condividendo idee e tecniche con altri addicted…

_________



QUANDO: inizio corso martedì 27 novembre, seguono mercoledì 5 dicembre e martedì 11 dicembre, sempre dalle ore 20.00 alle 22.30/ 23.00 circa.



DOVE: in-OFFICINA, lo spazio ad alto tasso creativo in Via Fontane 87A, Villorba (Treviso). Siamo all’interno del Centro Fontane, a fianco al Galloway e al Teatro del Pane, a pochi passi da Viale della Repubblica.



COSTO: visibile a questo link --> https://wp.me/p2ZSYz-Ed



INFO E ISCRIZIONI COOKiamo – Associazione Culturale HAT Studio: la prenotazione è obbligatoria, le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti (min 12 – max 20 persone). Giorgia 347.9780123 cookiamo.scrivimi@gmail.com