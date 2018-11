Linda Valori e Maurizio Pugno Band in concerto al Corner Live

Arriva al Corner Live dell’Inverness Pub di Mareno di Piave per un appuntamento imperdibile una delle più apprezzate cantanti Soul/Blues, ma non solo, di punta del panorama europeo odierno: Linda Valori, accompagnata dalla Maurizio Pugno Band. Anche se scoperta e conosciuta da Tony Renis in ambienti pop con numerosi ingaggi televisivi in RAI (“Festival di San Remo”, “Music Farm”, “L’anno che verrà” ecc.) e teatrali (“Pasolini Scrive”, “Tutte donne tranne me” con Massimo Ranieri ecc.), non ha mai nascosto la sua naturale propensione e passione per la Black Music in generale.

La sua formazione musicale infatti è caratterizzata dalle “contaminazioni”, grazie alle quali riesce sempre a rendere personali sia le interpretazioni che le composizioni originali. La parentesi “pop” coronata da uscite discografiche e concerti in tutta Europa lascia il posto nel gennaio 2013 al soul e al Blues: vola in America e pubblica l’album ”Days like this” prodotto, registrato e mixato in USA da Larry Skoller, famoso produttore/musicista per quello che riguarda la black music, detentore di ben due Grammy Awards. Linda incontra in Francia nel 2014 il chitarrista Maurizio Pugno, considerato da molti come uno dei musicisti “blues & dintorni” più personali del panorama odierno, nonché arrangiatore e compositore. Tra Linda e Pugno si è da subito stabilito un profondo feeling umano e musicale che li ha portati a sviluppare il progetto attuale nella sua interezza. Questo sodalizio, contaminato da tutto ciò che la musica ha messo sulla loro strada in questi anni, si è ora concretizzato nella stesura di nuove canzoni scritte a quattro mani.



https://www.youtube.com/watch?v=w2lMNkVBIBQ

