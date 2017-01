VENERDI 03.02 ORE 20.45 - Line of sight - Ciclismo furibondo e cultura bike messenger

Line of signht, di Benny Zenga, è un film che offre un'adrenalinica (e non è un modo di dire!) panoramica sul fenomeno globale dei bike messengers. Per oltre un decennio Lucas Brunelle ha seguito e ripreso attraverso la caratteristica doppia telecamera montata su casco, diventata un marchio di fabbrica, i ciclisti urbani più tosti e scafati durante le gare di alleycat, descrivendone la loro cultura e catturando il loro (furibondo) approccio al ciclismo urbano. Il risultato è una prospettiva in presa diretta tra le strade delle giungle metropolitane di tutto il mondo: Città del Messico, New York, Tokyo, il Charles River congelato, il Mar Mediterraneo, la Grande Muraglia, la giungla del Guatemala e molto altro.