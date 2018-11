Lisa Manara e Aldo Betto sul palco di Ca' Piadera fanno il bis

Dopo il sold out di ottobre, Betto e la Manara sono molto attesi sul palco di Ca' Piadera per aprire l'edizione invernale della rassegna di successo Grandi Palchi.



LISA MANARA, corista nel tour 2018 di Gianni Morandi e voce potente e graffiante, nasce nel 1992 in un piccolo paese della Romagna, si avvicina alla musica all’età di 4 anni giocando con la tastiera del pianoforte. Vincitrice nel 2011 del concorso “Donne Jazz & Blues” di Bertinoro che le permette di partecipare ad un workshop sulla voce presso la Venice Voice Academy di Los Angeles.

Ecco cosa ha scritto di lei Alceste Ayroldi, giornalista della prestigiosa rivista Musica Jazz:

”Non è facile incontrare una voce che metta insieme grinta, intonazione e una vigorosa interpretazione, soprattutto se si ha poco più di vent’anni . Lisa Manara ci riesce con una disarmante facilità .. Chapeau, quindi alla nuova interprete della musica afroamericana “targata” Italia”.

Alla chitarra ALDO BETTO, musicista eclettico e curioso, che amalgama perfettamente melodia e ritmo nella voce del suo strumento, nonché fondatore e protagonista di progetti musicali di successo quali per esempio il QUARTETTO DESUETO, i BLUE MYSTIC, i BLACK NIGHT, i SAVANA FUNK. Vanta numerose collaborazioni italiane e internazionali.



Info e prenotazioni: 0438 586768

Prenotazione altamente consigliata

Prima consumazione obbligatoria 8 Euro.

CENA DISPONIBILE ALLA CARTA.

Inizio concerti ore 21:00

Email: capiaderaeventi@gmail.com