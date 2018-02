Little George Sueref al Corner Live

DA LONDRA UNA GRANDE STAR DELL’ARMONICA!



SABATO 10 MARZO 2018 ORE 22:00



Nato nel Regno Unito da genitori greci, Little George si è trasferito a Londra per crearsi un percorso nel mondo della musica. E 'stato profondamente ispirato dal classico blues di origine down-home di Jimmy Reed, Snooky Pryor, J.B. Hutto e Muddy Waters, così come dai suoni più soul di Johnnie Taylor e Sam Cooke. Dopo essersi esibito come armonicista in tutto il mondo (ha vinto per ben tre volte il premio di Blueprint Magazine come armonicista dell’anno), Little George Sueref si impone anche come vocalist e ben presto viene riconosciuto come un personaggio di primo piano del panorama musicale inglese. E' dotato di una potente voce soul e di una grande capacità interpretativa. Ha fatto tournée in tutto il Regno Unito, in Europa e nel mondo. Ha registrato un album per Pussycat Records, con la partecipazione delle leggende del blues Lazy Lester e Jimmy Thomas, che è diventato un best seller del blues su entrambe le sponde dell'Atlantico.



Little George Sueref – voce, chitarra e armonica

Davide Mazzantini – chitarra

Max Prandi – basso

Vincenzo Barattin – batteria