Live & Grill - I giovedì della grigliata e musica live!

Giovedì prossimo 31 Maggio in occasione del 🎵 Gioverdì Live & Grill 🎵 si esibiranno dal vivo GLI ALUNNI DEL SILE!

E come ogni Giovedì per cena potrete gustarvi la nostra GRIGLIATA MISTA + polenta + acqua + vino della casa a 👉15 Euro



GLI ALUNNI DEL SILE - una formazione semplice ed eclettica.

Il repertorio, soltanto di cover, spazia dal rock di Elvis ai Led Zeppelin, dagli U2 agli Ac/Dc, dai Pink Floyd a Bon Jovi. Senza dimenticare parentesi di musica italiana con Negrita, Vasco, Battisti, Pfm e De Andrè. Un attraversamento complessivo degli ultimi 50 anni di musica.

Il modo in cui è strutturata la band lascia spazio anche a divertenti improvvisazioni fino a momenti vicini al cabaret, cercando di coinvolgere il pubblico in situazioni musicali e non.



Consigliata la prenotazione ☎ 0422 582180.

In caso di pioggia l'evento si terrà ugualmente all'interno del locale.