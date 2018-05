Al Livelet visita notturna e viaggio nel tempo

Straordinaria doppia apertura questo weekend per il Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago (TV): sabato 19 maggio, infatti, offrirà al pubblico una speciale visita notturna al villaggio palafitticolo, con partenza alle ore 20.30 e organizzata in occasione della Notte Europea dei Musei. Domenica 20 maggio, invece, offrirà ai propri visitatori un viaggio nel tempo con destinazione…Preistoria!

Grazie alla collaborazione e partecipazione dell’Associazione Culturale PastActivity, lo staff del Parco ha organizzato un’intera giornata dedicata alla Living History, che dalle ore 10.00 alle 18.00 permetterà a coloro che arriveranno al Parco di scoprire diverse epoche della Preistoria, dedicando particolare spazio alle tecniche di lavorazione dei materiali. Tre i periodi storici protagonisti: il Paleolitico Superiore, ovvero circa 40.000-10.000 anni fa, il Neolitico, in Italia circa 8000-5000 anni orsono e l’Età del Bronzo, dai 4000- 2500 anni fa. Il parco sarà quindi diviso in tre aree, dove sarà possibile rivivere per un giorno queste epoche del passato, osservare le attività quotidiane dei nostri antenati e….chiacchierare con loro!

Saranno tre poi i laboratori pensati per i visitatori più giovani: dalle ore 11 alle ore 12 sarà possibile cimentarsi nella lavorazione delle pietra nel villaggio paleolitico mentre dalle ore 14 alle 15 ci si dedicherà alla lavorazione della selce nell’accampamento paleolitico. Infine, dalle ore 16 alle 17, si ritornerà nella zona dedicata al Paleolitico, per un laboratorio dedicato all’argilla. Per partecipare alla manifestazione non è richiesta la prenotazione. Visto il carattere speciale della giornata, in questa domenica non saranno effettuate visite guidate alle palafitte. In caso di pioggia il programma potrebbe subire variazioni.

L'area pic-nic sarà inoltre a disposizione dei visitatori che vorranno fermarsi a fare il pranzo al sacco al Livelet ed è possibile anche riservare l’area barbecue: è consigliata la prenotazione contattando la segreteria del parco al numero 0438 21230 dal martedì al venerdì con orario 9.30-12.30.