Locanda Baggio: cena concerto per celebrare la tradizione di San Martino

Secondo un’antica usanza padana il giorno di San Martino, per propiziarsi fortuna e denaro, era abitudine mangiare castagne ed oca annaffiate da vino novello. Locanda Baggio, dove il legame indissolubile col territorio e le sue tradizioni sono sempre stati principio cardine della filosofia di lavoro e fonte di ispirazione, si prepara come ogni anno a celebrare questa ricorrenza a tavola Venerdì 10 Novembre alle ore 20. La serata si svolgerà come una cena-concerto allietata dalla musica del duo ‘Il Pentagramma’ di Castelfranco Veneto. Si esibiranno al pianoforte il M° Roberto Caon e al violino il M° Alessandro Fraccaro. Il patròn Nino Baggio fedele alla stagionalità e nel rispetto della materia prima ha elaborato un menù nel quale come tradizione vuole, l’oca regna sovrana. Ecco cosa verrà servito:

In piedi

Minestra di fagiolo Gialet, orzo e oca all’aceto di mele

Bigné al radicchio rosso di Treviso IGP

Mini Magnum di fegato grasso d’oca

Coni con mousse di prosciutto d’oca

Radicchio rosso di Treviso IGP dorato

A tavola

Polenta di Marano, gelato al fegato grasso d’oca e radicchio rosso di Treviso IGP

Risotto riseria San Massimo, rovinassi d’oca e ristretto di recantina

Coscia d’oca croccante, scalogno e crema di patate del Montello

Tortino di castagne e cachi

Ad accompagnare i piatti un’accurata selezione di etichette:

Metodo Classico brut ‘Il Calepino’ – Vitivinicola Il Calepino

Friulano – Az. Agr. Due Torri

Phigaia – Serafini & Vidotto

Per info e prenotazioni: Tel. +39 0423 529648