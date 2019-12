Loggia incantata: un evento dedicato al bosco del Cansiglio e alla tempesta Vaia

Le meraviglie della Foresta del Cansiglio e il disastro della tempesta Vaia saranno il filo conduttore del racconto che Toio De Savorgnani farà domenica 22 dicembre alle 18 sotto la Loggia Incantata di Treviso.

L’alpinista, ambientalista e scrittore vittoriese sarà infatti l’attore principale dell’evento “Il Cansiglio… e la Luna”, che sotto la Loggia del Cavalieri allestita come un piccolo bosco porterà le emozioni dei giochi di luci e ombre che nelle notti di luna piena si creano nell’Antico Bosco da Reme della Serenissima Repubblica di Venezia. Notti da fiaba, ma anche lacrime arrivate dopo la violenza con la quale la tempesta del 29 ottobre 2018 ha strappato a quella terra i suoi alberi.

All’evento parteciperanno Alberto Negro (commissario straordinario di Veneto Agricoltura, l’agenzia che gestisce le foreste regionali), Patrizio Dei Tos (fondatore e amministratore di Itlas, l’azienda di Cordignano che ha acquistato tutti i faggi del Cansiglio abbattuti da Vaia, pagandoli a prezzo superiore a quello di mercato) e Sarah Dei Tos, la giovane imprenditrice titolare dell’azienda vitivinicola biodinamica di Vittorio Veneto La Vigna di Sarah, che ha deciso di acquistare delle giovani piante dai vivai di Veneto Agricoltura sostenendone le spese di messa a dimora per la riforestazione di Pian Rosada, una delle zone più colpite del Cansiglio. Circa un ettaro di bosco in cui andranno rifatte staccionate, aree picnic ed esboscate le ceppaie restate a terra. Un’area che, grazie al progetto Interreg di BioDeltaFor, che si occupa di servizi eco sistemici e biodiversità forestale, verrà anche recintata, garantendo così uno sviluppo adeguato della complessità biologica presente in foresta. Per l’iniziativa La Vigna di Sarah ha creato un’etichetta ad hoc “Foresta del Cansiglio” per 600 bottiglie di Prosecco Docg con il cui acquisto si potrà contribuire alla riforestazione. Al termine dell’evento “Il Cansiglio… e la Luna” brindisi con “Grappoli di Luna”, Prosecco Docg La Vigna di Sarah vendemmiato in una notte di luna piena.