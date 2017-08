Lova Bike 2017

Weekend per tutti a Lovadina di Spresiano



Venerdì 8 settembre



20.30 Papere al Lago

Frittura di pesce sotto le stelle



Sabato 9 settembre 2017



8.00 Verifica licenze e riunione tecnica

9.00 - 18.00 Prove off-track (categoria giovanissimi)

15.00 I giochi di una volta

17.00 gara di torte

19.00 Convegno "3P: Passione, Postura, Preparazione " - relatori Silvio Martinello, Alessandro Mariano, Angelo Mazzuccato

21.00 Cena tra amici al ristorante con musica dal vivo con Lino.

22.00 Spettacolo comunico con "Antonio Ornano" da Zelig



Domenica 10 settembre 2017



8.00 Verifica licenze e riunione tecnica

9.00 - 18.00 Prove su strada ( categoria giovanissimi)

9.30 Pedalata sulla sicurezza

13.00 fixie bike

18.00 Sfilata di moda abbigliamento bambino "Manai" ( www.manai.it) e chiusura LovaBike 2017.



Attività sportive collaterali:

~ Sapori e tradizioni

~ Area divertimento per i bambini

~ Risto-bar Garruzzo

~ Trenino elettrico



PER INFO: tel. 0422-6895 - info@mosole.it