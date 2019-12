Babbo Natale all'Osteria ae Caliere di Lovadina

Sarà Babbo Natale in persona l'ospite d'onore della festa di Natale che si svolgerà il prossimo 23 dicembre all'Osteria "Ae Caliere" a Lovadina di Spresiano, in via Isaia Irti. Dalle 18.30 sarà a disposizione uno stand con panini caldi e vin brulèe. Per Info 3387010661 e 3518903519.