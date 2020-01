Love Hennè Day - Decorazioni con hennè: un rituale di bellezza e di amore

Decorazioni con hennè per un rituale di bellezza e di amore tutto per te!

Un appuntamento speciale per festeggiare l' Amore e dedicarti un decoro che ti renda ancora più bella!

La decorazione con Hennè è considerata un momento magico di buon auspicio per chi la riceve. Può essere regalata alla persona che ami per vederla felice!



L'Henne' naturale è realizzato dalla Naturopata Vania Lot, con materie prime fresche e biologiche certificate e la pasta viene arricchita con una miscela di Fiori di Bach che aiutano a rilassare e depurare unica nel suo genere.



L'atmosfera è impreziosita dalle luci, i colori e i profumi di Robe Turche un ambiente che dona pace e serenità.



Prenota subito! Posti limitati - dalle ore 15.00



Info e prenotazioni:Robe Turche: Via Canoniche, 8 Treviso

T.391 436 0734 robeturche@gmail.com

#robeturche