Grande spettacolo all'ippodromo di Treviso con l'arrivo di "Lovers on ice"

TREVISO Tre giorni di spettacoli, pattinate sul ghiacchio, un villaggio da visitare e molto altro ancora. Il 16, 17,18 Febbraio avrà luogo all’Ippodromo di Treviso una kermesse di tre giorni dedicata al mondo del pattinaggio sul ghiaccio, una schiera di campioni che si esiberano il sabato e la domanica nel pomeriggio, sulle note delle più belle canzoni della musica italiana interpretata dai vincitori del concorco per le voci giovani arriva "Sanremo music awards". La manifestazione inizierà venerdi matina e terminerà domenica sera: per tre giorni si potrà pattinare sulla bellissima pista che sarà allestita di fronte alla tribuna centrale, è previsto un servizio di noleggio pattini. Gli spettacoli come detto si svolgeranno il sabato sera e la domenica (si consiglia l'acquisto in prevendita). A contorno della pista ci sarò il “Villaggio d'Inverno” con stand di enogastronimia, degustazione di vini e stand con oggetti da regalo per adulti e bambini.

Altra peculiarità dell'evento le due cene di gala che prevedono la possibilità, unica in Italia di seguire lo spettacolo comodamente seduci a cena oltre le vetrate; va detto che le due cene saranno cucinate dallo chef Mohamed vincitore di Hell's Kitchen 2017. Presenti al tavolo relatori il moderatore Massimo De Marco, la dott.ssa Marzia Tommasi di Nordest Ippodromi spa e Dimitri Barbiero, ad di M.I.T.I.A Network.