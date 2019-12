La luce della pace da Betlemme arriva a Conegliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani di Conegliano organizza la distribuzione della Luce della Pace domenica 22 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 presso un gazebo situato all’uscita della Galleria Centro Affari, vicino alla chiesa di San Rocco in corso Vittorio Emanuele II.

La distribuzione della Luce della Pace è un'iniziativa internazionale cominciata nel 1986 e consiste nell'accensione di una lampada nella grotta della Basilica della Natività di Betlemme dove un lume arde perennemente mantenuto acceso grazie all’olio donato da tutte le Nazioni di fede Cristiana. Ogni anno, in concomitanza con il Natale, associazioni scautistiche e della società civile provenienti da diversi paesi collaborano per diffondere gratuitamente la Luce in Europa e nel mondo. Presso il punto di distribuzione di Conegliano ci sarà un lume con la fiamma proveniente da Betlemme, chi vorrà averla per sé o offrirla a sua volta, potrà portarsi una propria candela da accendere o potrà usufruire dei lumi che verranno messi a disposizione. La Luce della Pace da Betlemme assume un alto valore simbolico, rappresenta un segno di Pace, Fratellanza, Amicizia, Speranza e Solidarietà. Vi invitiamo pertanto ad accogliere numerosi la fiammella e diventare, a vostra volta, portatori di “Luce” diffondendola a quanta più gente possibile. Per maggiori informazioni pagina facebook: “MASCI Conegliano 1” e-mail: conegliano@masci.it sito: www.lucedibetlemme.it, www.friedenslicht.de