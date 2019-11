Natale 2019: si accendono le luminarie in Galleria Manin

Continua la tradizione della Gioielleria De Polo, che ogni anno regala ai suoi clienti un aperitivo natalizio unico per dare inizio alle più belle festività. Quest’anno, la storica gioielleria del centro ha creato una catena di collaborazioni con tutte le attività che si affacciano sulla galleria: il negozio di abbigliamento Shake Treviso, Zanetti Bimbi e Zanetti Intimo. Proprio come per il più famoso albero natalizio milanese, anche Treviso inaugurerà una prima, speciale, illuminazione: quella della galleria a pochi passi da Piazza Borsa. Appuntamento domani, venerdì 29 novembre, alle ore 19.00 per celebrare assieme questo primo passo verso le festività.

Evento aperto al pubblico, a ingresso gratuito