The summer is magic @Ristorante da Domenico

Venerdì 27 Luglio 2018



Nella splendida location del parco ( quasi 6 ettari ) del Ristorante da Domenico, in via del fante 19 a Lovadina di Spresiano ( Treviso )



Vi aspettiamo per la 3a festa della magica estate 2018 targata ‘The Summer is Magic’



Con ingresso libero e gratuito per tutte/i, potrete godere della splendida cornice del parco ( comprensivo di laghetto ) sorseggiando un drink del mitico barman Dani, conversando amabilmente in riva al lago, sotto le stelle, ed ascoltando della piacevole musica di qualità 😀



Bartenders : Dani & friends;



Music Selector : LORENZOSPEED* from AMORE Radio Show / RadioGamma5.it



Alle ore 21 risotto offerto per tutte/i dallo chef Ivano 😀



Location : Ristorante da Domenico, via del fante 19, Lovadina di Spresiano ( Treviso )



More info : +39 0422 881261

+39 331 91 58 128



http://www.ristorantedadomenico.it



http://www.lorenzospeed.it



Evento realizzato in collaborazione con Tutto Lo Staff del Ristorante da Domenico, AMORE Radio Show, LucEventi