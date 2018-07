11° Torneo Gnancaomo

Undicesima edizione di uno dei tornei più cool dell'estate!



Di seguito il programma:



+++ Giovedì 19 Luglio, ore 20:30 presso gli impianti sportivi di Povegliano, Via Masetto: presentazione del torneo con i capitani delle squadre e possibilità di versare le caparre/quote di iscrizione e tutta la documentazione necessaria.



+++ Venerdì 27 Luglio, ore 19:30 presso gli impianti sportivi di Povegliano, Via Masetto: serata "TAKE YOUR SEAT! - CIAPATE EL POSTO!", dove sarà già possibile completare le operazioni di accredito, ritirare i pacchi gara e per chi campeggia, appunto, prendersi il posto!

Lungo aperitivo con bar aperto e dj-set.



+++ Sabato 28 Luglio, ore 7:30 presso gli impianti sportivi di Povegliano, via Masetto: completamento operazioni di accredito e ritiro pacchi gara per le squadre che non l'avessero già fatto il venerdì.

Ore 9:30: comincia la battaglia sui 12 campi messi a disposizione (4 per disciplina).

Dalle 12:00 alle 14:00: pausa pranzo, e in contemporanea fase di qualificazione al three-points-contest per quei giocatori che si fossero iscritti durante la mattinata.

Ore 14:00: ripresa delle ostilità.

Ore 16:30: finali del three-points-contest.

Ore 18:30: serata "SPARTACUS ALLA CONQUISTA DI TROIA", con apericena, baccanali, churrasco su prenotazione, menestrelli fino a tarda notte.

Ore 01:00: ritorno ai propri accampamenti per recuperare le energie.



+++ Domenica 29 Luglio, ore 8:30: ri-apertura del bar e ripresa degli scontri per la conquista del Trofeo.

Dalle 12:00 alle 14:00: cucina aperta con pasta su prenotazione.

Ore 16:00: anguriata ed inizio del dj-set "TUTTI A '90".

Ore 19:00 circa: si depongono le armi, e si procede alle premiazioni dei guerrieri più virtuosi.



Vi aspettiamo come sempre numerosi e pieni di energia, vecchi e nuovi eroi di cui si canteranno le gesta!



L'Organizzazione rimane sempre a disposizione per chiarimenti. L'evento è garantito anche in caso di maltempo.