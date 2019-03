Sei incontri per conoscere la storia del territorio locale: al via i "Lunedì culturali"

Dopo il successo dei due corsi organizzati gli scorsi anni, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Farra di Soligo promuove ora i “Lunedì Culturali”.

I “Lunedì Culturali”, saranno condotti dal professor Raffaello Spironelli e sono rivolti a coloro che sono interessati ad approfondire le proprie conoscenze sul territorio, in particolare dal punto divista storico, culturale e paesaggistico. L'assessore alla Cultura, Mattia Perencin, spiega: «Una nuova iniziativa culturale che abbiamo voluto proporre assieme al professor Spironelli dopo aver riscontrato il grande apprezzamento per i due corsi organizzati gli anni scorsi - e prosegue - Sono diversi i cittadini desiderosi, per vari motivi, di approfondire le proprie conoscenze sulle caratteristiche e le bellezze del nostro territorio e del nostro Comune. Questi “Lunedì Culturali” sono aperti anche alle attività recettive, cantine e aziende agricole, in quanto pensiamo si possa offrire loro una bella opportunità, anche in considerazione della candidatura delle nostre colline a patrimonio dell'Unesco e della sempre maggior presenza di turisti stranieri».

I sei appuntamenti culturali e si terranno presso la sala riunioni del Comune di Farra di Soligo, dietro il Municipio alle ore 20.30, non vi è obbligo di iscrizione e gli incontri saranno a ingresso gratuito.

11 marzo Controriforma, declino della Serenissima e nostro Seicento. Polenta in tavola ed economia rurale.

18 marzo La famiglia patriarcale, autorità e ordine. Violenza e giustizia nel Seicento: reati maschili e femminili.

25 marzo Settecento: nuove idee, sperimentazione agricola e progresso. Le ville venete. Dalla lana alla seta.

1 aprile L’era napoleonica. Battaglie sul Piave e fine della Serenissima. Antonio Canova e Marco Casagrande.

8 aprile Restaurazione e dominio austriaco. La scuola per tutti. Cospirazioni ed annessione al Regno d’Italia. Pellagra, miseria e scuola enologica.

15 aprile Ultimo quarto dell’Ottocento: lo spettro della fame e la febbre della Merica. La grande migrazione oltreoceano. Il bel Brasil: lavoro e difficile ambientamento. Rimesse e nostalgia di casa.