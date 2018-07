Lunediluglio - Incontro con Gian Mario Villalta

Lunedì 16 luglio alle 21.00 al giardino dell'Osteria Maniscalco, per il terzo appuntamento della rassegna letteraria estiva LunediLuglio, PorteAperte ospita a Castelfranco Gian Mario Villalta, scrittore e poeta già Premio Viareggio nel 2011. Villata dal 2002 è Direttore Artistico di pordenonelegge.



Gian Mario Villalta presenterà il suo primo romanzo in prosa "Bestia Da latte" (SEM edizioni, 2018) che narra la storia di un bambino cresciuto in una fattoria del nord est negli anni 60 tra natura e violenza.



«Più che un romanzo, quello di Gian Mario Villalta è l'avvincente resoconto di un doppio passaggio: uno collettivo, da una cultura a un'altra, e uno individuale, dall'infanzia alla maturità.» - Corrado Augias, il Venerdì di Repubblica



La rassegna letteraria LunediLuglio è organizzata da PorteAperte in collaborazione con Libreria Ubik Castelfranco, Osteria Maniscalco e Associazione Macondo Express di riese Pio X.



L'osteria Maniscalco si trova a Castelfranco Veneto il Via F. M. Preti n. 66.

In caso di maltempo l'incontro si svolgerà in Libreria Ubik.