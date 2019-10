Corsa podistica non competitiva solidale organizzata dall'Avis Comunale di Zero Branco. Parte del ricavato sarà destinato all'Associazione Uniti per la Vita Onlus.

Percorsi da 5, 12 e 19km. Ti aspettiamo di corsa o in cammino!

Info e preiscrizioni su www.corsafiumezero.it