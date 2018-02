23 febbraio 2018,

INTRECCI di UOMINI e NATURA



Anno nuovo, nuova serie d’incontri di divulgazione naturalistica! Un novità nata in collaborazione con l'Associazione Faunisti Veneti. Col primo incontro scoprirete "Lupi e Orsi, storie di vita nel tempo della ricomparsa dei grandi carnivori”. Un’occasione di riflessione sul rapporto tra l’uomo e la natura ed un invito alla riscoperta di come vivere e convivere con la natura che ci circonda.



Cittadini, agricoltori, allevatori e frequentatori della montagna reclamano maggiori informazioni su questo fenomeno naturale in corso. La serata offrirà al pubblico spunti di riflessione sull'importanza ecologica, sulle problematiche e sulle emozioni che il ritorno dei grandi carnivori porta con sé, attraverso le esperienze di due protagoniste che hanno vissuto da vicino la vita in alpeggio e l'incontro con queste specie.

Interverranno Arianna Spada, dott. Naturalista e presidente Associazione Faunisti Veneti, Valentina Pigato, dott. Forestale e Linda Cemolin, studentessa Tecnologie Forestali e Ambientali. Col patrocinio del Comune di Montebelluna e del progetto LIFE WolfAlps, in collaborazione col Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna.



ORE 20:30

Auditorium della Biblioteca di Montebelluna,

Largo Dieci Martiri, 1, 31044 Montebelluna TV



INGRESSO LIBERO.



informazioni:

tel 339 66 66 608

email trevigiana@lipu.it

www.lipupedemontanatrevigiana.it

www.faunistiveneti.it