M'illumino di meno - "Francis Bacon. Un viaggio nei mille volti dell'uomo moderno"

Una giornata all'insegna del risparmio energetico all'interno dell'esposizione "FRANCIS BACON. Un viaggio nei mille volti dell'uomo moderno" che, venerdì 24 febbraio, aderirà all'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per sensibilizzare la popolazione all'utilizzo dell'energia elettrica. In occasione della giornata nazionale del risparmio energetico, anche Kornice srl aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno": atmosfere suggestive correlate al tema del risparmio d'energia verranno appositamente create all'interno del percorso mostra "FRANCIS BACON. Un viaggio nei mille volti dell'uomo moderno" per sensibilizzare la popolazione sul tema e dimostrare come anche con un livello d'illuminazione inferiore, la bellezza dell'arte possa comunque prevalere sulla parzialità della luce. L'iniziativa nata in casa "Caterpillar", la trasmissione di Rai 2 che per prima ha voluto intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico, quest'anno compie il suo tredicesimo anniversario.

La partecipazione di centinaia di migliaia di sostenitori che, con azioni concrete, hanno voluto dare il loro contributo nella sensibilizzazione, ha fatto sì che ad oggi l'iniziale progetto sia diventato un vero e proprio appuntamento nel panorama degli eventi nazionali, richiesto e promosso anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. Per l'occasione, l'appuntamento settimanale con l'aperitivo in mostra "FRANCIS BACON. Un viaggio nei mille volti dell'uomo moderno" del venerdì si tingerà di atmosfere suggestive, all'insegna del risparmio energetico. La visita guidata proposta dalla co-curatrice Giulia Zandonadi sarà caratterizzata da letture dedicate al tema della luce e dei colori, che commenteranno le opere visibili nel percorso ed offriranno un punto di vista diverso ed accattivante. Il tutto, immersi in un'ambientazione creata ad hoc per rispettare lo scopo dell'iniziativa, dove ciascuno potrà vivere un percorso mostra alternativo, mai vissuto prima. Al costo di 15 euro a testa, l'evento avrà luogo dalle 18.00 alle 20.00 e si concluderà con il consueto aperitivo finale nella splendida cornice di Casa dei Carraresi. Per info e prenotazioni: info@bacontreviso.it - 0422 513150