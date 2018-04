Per la 17^ edizione del Maggio Dantesco di Conegliano, organizzato dal Gruppo “Amici di Dante” – Associazione culturale di Conegliano con il patrocinio ed il contributo del Comune di Conegliano, il programma prevede cinque incontri, che si svolgono tutti i giovedì del mese, quattro con il commento di canti del Paradiso e uno con conferenza e recita, sempre alle ore 17,30, nella sala comunale di piazzale Fratelli Zoppas, 70/A (stazione delle autocorriere di Conegliano). Questo è il relativo calendario: giorno 3, canto XIX, prof. Carmelo Ciccia (già del liceo di Conegliano); giorno 10, canto XX, prof. Vincenzo Dell’Utri (già del liceo di Sacile); giorno 17, canto XXI, dott. Maurizio Mellini (dantista di Belluno), giorno 24, canto XXII (prof. Roberto Durighetto, dell’I.T.C. “Riccati” di Treviso). A conclusione, giovedì 31 Maggio, per la Giornata di Dante in cui si ricorda il 753° anniversario della sua nascita, ci sarà una conferenza su “La Divina Commedia illustrata in cento ex libris” (con proiezioni) della prof.ssa Bruna Brazzalotto, artista figurativa di Treviso, e la lettura/recita di versi danteschi a cura degli “Amici di Dante”. L’ingresso è libero.



Per informazioni: informacitta@comune.conegliano.tv.it

Gruppo “Amici di Dante” – Associazione culturale di Conegliano

Via Enrico De Nicola, 15 - Tel. 0438-62632 Conegliano (TV)