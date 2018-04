La grande magia comica di Basilio Tabacchi è al Teatro del Pane

Basilio è un travolgente prestigiatore comico italiano, si esibisce in tutto il mondo sulle navi da crociera e sui più grandi palcoscenici internazionali parlando contemporaneamente cinque lingue. Con il suo stile imprevedibile, brillante e stravagante, è in grado di portare sul palco allegria e comicità per far sorridere e far meravigliare con il più grande dei poteri magici: la risata.

Porterà al Teatro Del Pane il suo FUNtastic show, un incredibile spettacolo di magia comica dai ritmi serrati. Attenzione: lo spettacolo prevede il coinvolgimento del pubblico, potresti quindi ritrovarti sul palco come assistente del mago Basilio Tabacchi.

Sabato 14 aprile 2018

Apertura ore 19.30

Cena ore 20.00

Spettacolo ore 21.30

Contributo cena+spettacolo 35€

Contributo solo spettacolo 15€

(ingresso riservato ai soci ACSI)