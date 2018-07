“Magia d’Estate” al Mecenate Tea Lounge

TREVISO Sabato 7 Luglio 2018, ore 18.30, nella Sala Espositiva del Mecenate Tea Lounge ( Piazzetta della Torre 9, Treviso) sarà inaugurata la mostra collettiva “Magia d’Estate”. La mostra è curata e presentata dalla Dott.ssa Ombretta Frezza, critico e storico dell’arte. Una trentina di artista si racconteranno attraverso un percorso che si connota per tecniche e stili eterogenei: pittura, installazioni, fotografie.

Colore che da protagonista arriva a sedurre lo spazio compositivo, avvolgendolo come un seducente abbraccio, mentre la luce arriva a definire volti, paesaggi, scorci suggestivi che rimandano alla Toscana e alla costa Adriatica, alle Dolomiti fino all’Etna, giocando con l’ombra e fondendosi alla stessa, creando un equilibrio di linee e forme. Magia d’estate è una mostra che vede ogni artista raccontare la sua estate, il suo modo di vederla, andando spesso a scandagliare ricordi che sembravano sopiti, incastonati tra lei pieghe fitte dell’anima e che invece si ridestano al loro rimembrare.

Libertà, amore declinato nei suoi molteplici aspetti, speranze, riposo, sono le parole chiave di una mostra che è concepita dalla curatrice e dai suoi artisti come una grande festa, alla quale tutti noi siamo stati invitati, una festa che ci trascina all’interno di una caleidoscopica visione arrivando ad abbattere i muri di una quotidianità grigia che si ripete monotona, come un inverno che sembrava non avere fine. L’estate è la stagione della speranza che si fa promessa, dove ogni sogno, anche quello più impossibile, sembra poter divenire realtà.

La mostra è aperta ogni giorno da martedì a domenica ( 8 – 12.30 e 15 – 19.30) per info tel al 349 / 8227241 . Fino al 30 Luglio 2018. Sabato 14 Luglio sarà organizzato un Apericena Artistico – Musicale con il Karaoke di Michele Eboli