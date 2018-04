La grande magia di Nicola Previti anima il Teatro del Pane

Nicola Previti dopo aver incantato le platee dei cinque continenti, ritorna dopo due anni di assenza a Treviso con un nuovo spettacolo di magia da non perdere. Nato dalla mente creativa e sempre in fermento di Nicola, lo spettacolo è un mix esplosivo di prodigi e colpi di scena. Col suo charme elegante e moderno, Nicola, è pronto a stupirvi, emozionarvi e incantarvi. Ma non è tutto. Per rendere l’evento ancor più memorabile interverrà nello show un ospite speciale.

Venerdì 20 aprile 2018

Apertura ore 19.30

Cena ore 20.00

Spettacolo ore 21.30

Contributo cena+spettacolo 35€

Contributo solo spettacolo 15€

(ingresso riservato ai soci ACSI)