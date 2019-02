Magical Mistery Orchestra - I Beatles al cinema

Venerdì 8 febbraio alle ore 21.00 al Teatro Busan di Mogliano Veneto la Stagione 2018-2019 prosegue con un coinvolgente spettacolo che mescola musica, cinema e intrattenimento: la Magical Mistery Orchestra, storica formazione che ormai da 25 anni fa rivivere sul palcoscenico la magia dei Beatles, racconta I Beatles al cinema, attraverso alcuni estratti tratti dai film che li vedono protagonisti, intervallate da brevi narrazioni ed interventi live del quintetto Magical Mystery che eseguirà una scelta di brani legati alle pellicole.

Lo scopo è quello di fornire nuovi e suggestivi spunti per meglio comprendere la poetica musicale e sociale del celebre quartetto di Liverpool, suggerire un messaggio di modernità a quanti iniziano ad affacciarsi sulla scena musicale, nonché per affermare, se mai ce ne fosse bisogno, l’incredibile miniera di idee artistiche e musicali che ancora oggi il gruppo custodisce. L’attività cinematografica dei Beatles verrà affrontata secondo la seguente periodizzazione: la folgorante ascesa (A hard day’s night - Tutti per uno, 1964; Help!, 1965), gli esperimenti psichedelici della vetta (Magical Mystery Tour, 1967; Yellow Submarine, 1968), il disarmante e implosivo deterioramento dei rapporti e conseguente scioglimento (Let It Be, 1970). Il cinema dunque come ulteriore invito a esplorare una compagine i cui effetti non sono solo musicali ma anche sociali e di costume.

BIGLIETTI

Biglietto unico 16,00 €

ACQUISTO E PREVENDITE

Biglietteria Cinema Teatro Busan

via Don Bosco 41, Mogliano Veneto (TV)

lunedì 9.30 – 12.30 e 17.00 – 19.00; giovedì e venerdì 17.00 – 19.00

e 30 minuti prima di ogni proiezione cinematografica

e online su www.cinemabusan.it

INFORMAZIONI

+39 041 5905024 | +39 334 1658994 | gestione.busan@gmail.com