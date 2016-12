Magical Mystery Orchestra al Corner Live: concerto spettacolo dedicato alle canzoni dei Beatles

Venerdì 30 dicembre alle ore 22:00 al Corner Live (Inverness Pub di Mareno di Piave) come da tradizione si ripete il classico appuntamento natalizio con la Magical Mystery Orchestra e con le canzoni dei Beatles. Partiti inizialmente come duo di voci e chitarre acustiche i Magical Mystery sono oggi una piccola orchestra di 13 elementi (quintetto pop, quartetto d'archi, sezione di fiati e attore) che interpreta anche le canzoni che gli stessi Beatles non hanno mai eseguito dal vivo, ma solo in studio di registrazione. Nel 2005 il percorso artistico del gruppo, caratterizzato da una continua ricerca filologica e stilistica, ha raggiunto un importante traguardo con la registrazione di Rain e I am the walrus, in un'originale reinterpretazione, presso i mitici studi di Abbey Road a Londra. Nell'arco della sua attività la Magical Mystery Orchestra ha raccolto numerosi consensi realizzando concerti in sedi importanti (teatri, auditorium, accademie, palasport ed altro) e partecipando ad importanti manifestazioni. Al suo attivo i tre cd "Magical Mystery In Concerto al Teatro Malibran" (live 2005), "Magical Mystery Live at Teatro La Fenice - Venice" (2006) e "Magical Mystery Orchestra LIVE!" (live 2012), ed il dvd "The Mystery of Sgt. Pepper" registrato a novembre 2007 in occasione del concerto tenuto nel quarantennale dell'uscita dell'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.