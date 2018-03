"Il Maiale in tavola" all'Andreetta Ristorante B&B

Il Maiale in tavola sposa la delicata cucina di Annamaria nel nuovo appuntamento che “Andreetta” propone con Alberto, compassato anfitrione di Rolle. Dopo la storica serata del 50° del Ristorante, l’attenzione si sposta sul maiale e sue interpretazioni. A tavola degusteremo salumi di varie produzioni e culture, dalla mortadella del Presidio Slow Food alla tradizionale nostrana Sopressa, dal crudo di Montagnana all’immancabile “muset”... e altre stuzzicanti sorprese gastronomiche.

La mano esperta di Annamaria ci delizierà poi con i primi, dai novelli asparagi racchiusi in un tortello al Pastìn, pronto a incontrare un altro Presìdio, quello del Riso di Grumolo delle Abbadesse. Il secondo è frutto della creatività della nostra esperta cuoca, con l’Ossocollo in un gentile agrodolce accompagnato da verdure di stagione, per poi passare al dessert e al gran finale. I vini delle nostre Terre, di Alberto e di altre cantine di eccellenza, si uniranno alle pietanze.Renato Grando, Fiduciario Slow Food Conegliano e Vittorio Veneto ed esperto di enogastronomia, condurrà la serata. Gabriele Vardanega e il gruppo folk “Formìgoi”, con il loro inno al maiale "Porko Mio" e tante altre storie, allieteranno la serata.

Menu della serata:

- Mortadella Classica (Presidio Slow Food) con pane tostato di Pane nero di Castelvetrano

(Presidio Slow Food) di Alessandro Pollesel - Orsago (TV)

- Tagliere di salumi della tradizione veneta e del salumificio Lèbon:

Soppressa trevigiana,Prosciutto Crudo Veneto Berico-Euganeo DOP,

Coppa stagionata (Lèbon), Speck del Cadore (Lèbon) con carciofini rustici

- Muset col cren e polenta di Mais Biancoperla (Presidio Slow Food)

- Risotto di Riso di Grumolo delle Abbadesse (Presidio Slow Food) al Pastin di Lèbon

- Tortelli agli asparagi e Casatella trevigiana DOP

- Ossocollo di maiale in agrodolce con mostarda alle castagne Lazzaris

- Verdure cotte di stagione

- Sorbetto al limone e miele

- Buzolà con il Colli di Conegliano Refrontolo Passito DOCG

- Caffè Dersut “Selezione Oro”

- Grappa della distilleria “Le Crode” - Caorera (BL)

In abbinamento a:

- Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Rive di Rolle - Az. Agr. Alberto Resera

- Manzoni Bianco 6.0.13 - Az. Agr. Arturo Vettori

- Raboso del Piave DOC - Bonotto delle Tezze

- Colli di Conegliano Refrontolo Passito DOCG - Az. Agr. Colvendrà

Costo a persona: euro 35

Info e prenotazioni: 0438 85761 – slowfoodaltamarca@gmail.com

Gallery