Coronavirus, il Makallè chiude per una settimana: «In gioco la salute di tutti»

La Cooperativa Pace e Sviluppo ha deciso che questa settimana (giornate di apertura da giovedì 12 a domenica 15 marzo) il “Makallè Osteria Altromercato” rimarrà chiuso.

Questo nonostante le disposizioni contenute nel DPCM dell'8 marzo scorso, attuate per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Covid-19, ne permettessero l'esercizio fino alle ore 18. «In questa fase così difficile, il senso di comunità e la tutela dei soggetti più deboli deve prevalere su tutto. Per questo, dopo un confronto interno alla cooperativa, abbiamo deciso di tenere chiuso il Makallè in questa settimana. Poi, in base all'evolversi della situazione, vedremo quali iniziative intraprendere. Ringraziamo tutti i volontari e lo staff che avevano dato ampia disponibilità a darci una mano anche in questo momento. Speriamo di riaprire presto e di poter tornare a fare festa insieme» ha spiegato Alessandro Franceschini, coordinatore del progetto Makallè.