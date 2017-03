Asolo Matinée ospita le grandi promesse del violino: ecco Makiko Iwakura

ASOLO Asolo Matinée ospita una giovane violinista di straordinario talento, Makiko Iwakura, vincitrice di numerosi concorsi tra cui l'Euterpe di Corato. Pari a lei per età e spessore artistico è la pianista che la accompagna, Nanako Takaki.

Insieme presenteranno un programma vario e di forte impatto, bellissimo all'ascolto quanto impegnativo sul piano esecutivo. Alla Sonata per pianoforte e violino in la minore n. 4 op. 23 di Beethoven seguiranno la Fantaisie Brillante op. 11 di Ernst e Poème op. 25 di Chausson. In omaggio all'origine giapponese delle due musiciste, tre artiste dell'origami - Paola Baggio, Lucia Gecchelin e Stefania Ragazzo - decoreranno la sala con le loro creazioni. Dopo il concerto, aperitivo con le musiciste offerto da Foss Marai di Valdobbiadene. Ingresso ad offerta responsabile - E' consigliabile la prenotazione ad asolomatinee@gmail.com www.facebook.co/AsoloMatinee - asolomatinee@gmail.com Si ringraziano per il contributo e la partecipazione: Farmacia Tonini, Abiro, Accoppiatura di Asolo, CIDIEMME, SEKAL, Studio Giacomazzi & Partners, Foss Marai e Caffè Centrale.

