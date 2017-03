"Maldamore" commedia di Angelo Longoni, regia di Roberto Conte

"Maldamore" è una commedia per ridere di noi stessi e delle nostre debolezze sentimentali, affettive ed erotiche. Una commedia frizzante sul tradimento e la capacità di perdonare, di andare oltre. La vita dei quattro protagonisti, Marco e Veronica, Paolo e Sandra, solo in apparenza serena, viene sconvolta da un banale incidente: durante una festa di compleanno, un interfono per bambini lasciato acceso al momento sbagliato rivela alle due donne un dialogo in cui i rispettivi mariti confessano le loro avventure extraconiugali... Le coppie allora si separano, si cercano e si ricompongono in un girotondo di affetti che, divertendo, mette in luce i complessi meccanismi dei sentimenti umani. EVENTO ORGANIZZATO DA: Il team di Musicalia: Jupiter Voices ChoirBand Scuola di musica "G.Gabrieli" - Cornuda GE.CO. - Generazione Cornuda Levi Alumni Trastugliolà S.r.l. In collaborazione con: Fondazione Villa Benzi-Zecchini Con il patrocinio di: Comune di Caerano S. Marco, Comune di Cornuda, Comune di Asolo, Comune di Montebelluna, Comune di Pederobba, Comune di Trevignano, Comune di Valdobbiadene, I.P.A. - Montello-Piave-Sile Ringraziamo per il contributo: Lanificio Paoletti Spinetta Partners INFO line: > musicalia@jupitervoices.it > cell. 3470637668 (Laura) Il ricavato dell'intero festival verrà devoluto in beneficenza ad Associazione Albatros di Montebelluna (TV), Fundación Doña Lucia Onlus di Valdobbiadene e Aism Treviso.