Mandala di fiori a Treviso Fior di città

MANDALA DI FIORI “ESTENSIONE COSMICA DEL CUORE”

Performance dell'artista Emanuela Minchio



Un reticolo potente tra immagini, colori ed energie: il mandala nasce sempre da un intento di evoluzione per lo spirito, che porta beneficio all’anima, sposandosi in sinergia con la festa dei fiori. Quest’anno due simbolismi molto forti si intrecceranno come il dna, o Kundalini (in sanscrito: energia divina): il pavone e la geometria sacra del toroide. Sarà una rappresentazione del cambiamento in positivo che avviene attraverso le forme dei simboli e dei colori che riguardano il chakra del cuore. La performance è a cura dell'artista Emanuela Minchio e durerà tutta la giornata. Si svolgerà all’aperto creando un mandala con i petali dei fiori.





IL POTERE DEI SIMBOLI



Cosa sono i simboli e perché sono così importanti in un mandala? La parola simbolo deriva dal latino sym= “insieme” e ballo= “getto” che significa “mettere insieme”. Utilizzare i simboli è qualcosa di profondo che eleva la natura incorporea. Tramite il significato che attribuiamo coscientemente e incosciamente all’immagine, diamo un indizio al senso più profondo della nostra vita attraverso i colori e la bellezza delle forme. La magnificenza degli animali, in questo caso il pavone, arricchisce l’animo di gioia connettendo in modo armonioso la bellezza del cuore.



L’aprirsi della coda del pavone è il simbolo dello spiegamento cosmico dello spirito inoltre simboleggia l’amore, la rinascita, la primavera, la totalità, la sua ruota esprime la grandezza dell’universo. Dal suo piumaggio emergono cento occhi che rappresenta l’universo con le stelle il sole e la luna Nella dimensione spirituale il pavone richiama l’identità sostanziale di tutte le manifestazioni dell’animo che appaiono e scompaiono come la ruota che apre e richiude rapidamente. La coda del pavone si fonde con la trama del toroide, figura che appartiene alla geometria sacra. Il toroide è un vortice d’energia, è il modo in cui la natura crea e rinforza la vita sostenendola. Rappresenta il movimento perfetto di flusso armonico che si rigenera continuamente senza mai esaurirsi.





In caso di pioggia l'evento verrà annullato.