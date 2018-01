Inarrestabili Måneskin: la band romana incontrerà i fan veneti al Valecenter

TREVISO In attesa di vederli dal vivo sul palco del New Age Club di Roncade i Maneskin, band rivelazione dell’ultima edizione di X-Factor, si avvicinano alla nostra provincia in occasione del tour di firmacopie che stanno portando avanti durante queste settimane. Venerdì 26 gennaio la band sarà al centro commerciale Valecenter di Marcon per presentare e firmare le copie di "Chosen", il loro album d’esordio già disco d'oro.

A partire dalle ore 17 Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan saranno a disposizione del pubblico per firmare autografi. Questa è la prima tappa in Veneto del loro instore tour che ha già toccato altre città, come Milano Bologna e Torino, registrando l’arrivo di migliaia di fan. Il loro singolo – Chosen - è già disco di platino e le date del loro tour che partirà il 17 febbraio da Perugia sono già tutte sold-out. Sarà presente un fotografo ufficiale per immortalare l’incontro dei fan con l’artista; le fotografie che saranno pubblicate poi sulla pagina Facebook di Valecenter