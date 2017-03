Come manifestare relazioni consapevoli nel nuovo mondo

>>> Domenica 26 marzo dalle 10.00 alle 18.00 <<< Seminario esperienziale a cura di Adriana Nas e Fabio Montato Info e prenotazioni mianichiara@gmail.com 0422 361079 In passato le relazioni seguivano copioni socialmente prestabiliti e non richiedevano particolari abilità, mentre oggi sono diventate più libere e flessibili, ma anche molto più difficili da gestire. Per godersi i vantaggi di questa nuova libertà ed evitarne i numerosi e dolorosi effetti collaterali (litigi, incomprensioni, crisi, separazioni) sono indispensabili appropriati "strumenti" di consapevolezza e di comunicazione. Scopo del seminario è di aiutare i partecipanti a impostare in modo più costruttivo e appagante il rapporto con l´altro e con se stesso e a gestire efficacemente le proprie e altrui emozioni. Il lavoro prevede, oltre ad una parte teorica, anche esercitazioni pratiche con un' Iniziazione-attivazione individuale segreta del Torus. >>>

COME? <<< Secondo noi si può aggiungere qualche ingrediente per creare relazioni del nuovo Mondo con una nuova consapevolezza. In questo Seminario Esperenziale risponderemo alle domande: - Siamo proprio sicuri che quando c'è l'amore c'è tutto? - Quali sono i motivi che rendono così complesse le relazioni tra uomo e donna, familiari e colleghi di lavoro? - Oltre ai sentimenti quali ingredienti non meno importanti, ma spesso ignorati o sottovalutati sono necessari? - Quali sono le indicazioni pratiche per affrontare le relazioni in modo soddisfacente? Il lavoro prevede, oltre ad una parte teorica, anche esercitazioni pratiche con un' Iniziazione-attivazione individuale segreta del Torus . >>> Adriana e Fabio <<< Adriana Nas e Fabio Montato sono una coppia sia nella vita che nell'insegnamento. Si sono formati in Italia e all'estero, e dopo varie esperienze iniziatiche creano la "Quintessenza" che condensa insegnamenti e metodi di avanguardia Psico-Quantistica, Alchimia Trasmutatoria e canalizzazione di Maestri Ascesi. Con un'esperienza di oltre vent'anni nelle varie discipline di Crescita interiore e Risveglio Spirituale. Adriana e Fabio Insegnano in tutta Italia e all'Estero.