"Vino e poesia tra il Veneto e l'Armenia" con Antonia Arslan

Cultura e coltura, vino e poesia: temi che spesso si intrecciano tra loro ammiccandosi, amalgamandosi, affascinandosi e seducendo.

Il vino è la poesia della terra, sosteneva Mario Soldati.



Nella magnifica dimora-eremo ove tra fine '800 e primi '900 Vittoria Aganoor traeva ispirazione per i propri componimenti poetici, nasce "VINO E POESIA TRA IL VENETO E L'ARMENIA": incontro con la celebre prof.ssa scrittrice padovana di origine armena Antonia Arslan e il viaggiatore enòico Enrico Dal Bianco (Winealogue.com), che insieme all'amico e fotografo di viaggio Luca Rossetti hanno recentemente attraversato in lungo e in largo i vigneti armeni - luoghi ameni alle pendici del Monte Ararat - dove la moderna viticoltura ebbe origine.



Commenti alle poesie di Siobhan Nash-Marshall.



Poesie, proiezioni fotografiche, dialoghi e degustazione di vini armeni e locali.

La serata sarà a scopo di raccolta fondi in favore dei bambini del piccolo villaggio di Choratan (Armenia), a cura di Nairi Onlus.

Per info: http://winealogue.com/i-bambini-di-choratan/



Contatti

email: winealogue@winealogue.com

facebook: http://www.facebook.com/winealogue/

Gallery