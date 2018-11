A Oderzo torna la marcia dei Babbi Natale

Domenica 2 dicembre Oderzo dà inizio al Natale in città con un evento diventato ormai una piccola tradizione. La terza edizione della marcia dei Babbi Natale riempirà le vie del centro storico di cappellini rossi in un clima di grande festa pre-natalizia.

Quest'anno la passeggiata a passo libero, oltre a essere aperta a tutti ha l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della popolazione bellunese colpita dal maltempo. I fondi raccolti al termine della marcia saranno destinati al Comune di Rocca Pietore. La quota d'iscrizione è di 5 euro (gratuita per i bambini fino ai 12 anni) e sarà comprensiva del berretto da Babbo Natale e del ristoro finale. Questo il programma della giornata: alle ore 14 apertura delle iscrizioni in Piazza Grande, alle 15.30 partenza del percorso da 5 chilometri. Arrivo previsto intorno alle 16.30 / 17. Da lì in avanti inizieranno i festeggiamenti per il Natale in città con l'accompagnamento musicale della banda cittadina Turroni. Saranno presenti tutte le autorità cittadine. Per info e iscrizioni bisognerà chiamare Ignazio al numero: 335 8452966. Una bella occasione per una camminata in compagnia a fin di bene.