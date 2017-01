"La Marcia dei 1000 Piedi" con Ritmi e Danze dal Mondo

Siamo 500 volontari che da 22 anni lavorano attraverso il Festival di Giavera, nel dialogo, nel confronto con il territorio e con chi vive culture diverse. Siamo consapevoli che le migrazioni sono tema complesso, le scelte che si mettono in atto devono tener conto degli equilibri di un territorio. Rifiutiamo le semplificazioni, la demagogia, la violenza delle parole, il clima di ostilità che si è creato con la manifestazione di Volpago del Montello. Affermiamo la necessità di proporre un modo diverso di affrontare i cambiamenti sociali e la questione dei migranti, partendo dal nostro essere cittadini responsabili nei territori che abitiamo.

DOMENICA 22 GENNAIO LA MARCIA DEI 1000 PIEDI SUL MONTELLO

PROGRAMMA:

Ore 14.30

Partenza della marcia dei 1000 piedi da Villa Wassermann, Via della Vittoria, Giavera del Montello. Percorso di circa 4/5 km e arrivo previsto in Villa Wassermann ore 16. La marcia sarà preceduta da una staffetta di podisti che attraverserà tutto il Montello

Dalle ore 16

Trasferimento in auto al Palamazzalovo di Montebelluna, via Malipiero 125. Interventi culturali, musica e danze, spazio libri e angolo bimbi. Unisciti a noi con un IO CI SONO, partecipando alla marcia dei 1000 piedi + i miei…

In caso di pioggia, la manifestazione si terrà al Palamazzalovo di Montebelluna con inizio alle ore 15. La manifestazione non ha colore politico, nè ideologico, avrà il colore dei volti di tutti, per una volta lasciando a casa bandiere e striscioni. Daremo notizia durante la manifestazione, in rete e a mezzo stampa di tutte le realtà del territorio che hanno voluto aderire.

Info:

info@ritmiedanzedalmondo.it, www.ritmiedanzedalmondo.it, 342.6474815

Ritmi e Danze dal Mondo - Associazione di promozione sociale, Via Agnoletti, 3, 31040 Giavera del Montello