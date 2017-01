Marco Mendoza, ex Whitesnake e Thin Lizzy, sul palco del Corner live

MARENO DI PIAVE Il tour europeo dell'eclettico bassista Marco Mendoza passerà anche dal Corner Live (Inverness Pub di Mareno di Piave) sabato 28 gennaio alle ore 22:00. Lo statunitense Mendoza, bassista dallo stile rock-blues- fusion, potente e dotato di innegabile raffinatezza, si afferma nel mondo della musica militando e collaborando con molte band e rockstar. Deve la popolarità degli ultimi anni per aver suonato con i Whitesnake, con Thin Lizzy, David Lee Roth, Blue Murder, Ted Nugent e molti altri. Ad accompagnarlo ci saranno alla batteria Pino Liberti, potente e preciso batterista dal timbro rock- blues, e con molta esperienza anche nell'ambito della musica leggera Italiana, e alla chitarra Nicola Costa, musicista molto affermato nell'ambiente italiano, innumerevoli sono le sue partecipazioni a trasmissioni televisive Rai, compresi ben 6 festival di Sanremo.

Marco Mendoza inizia giovanissimo a suonare la chitarra, per passare poi al basso quando fu invitato ad unirsi ad una band locale che cercava un bassista. La sua carriera professionale inizia nel 1991 nella band di John Sykes, i Blue Murder, e i tre anni successivi incideranno molto nella sua vita artistica. Nella miriade di collaborazioni con i più eclettici interpreti della scena musicale dal background più disparato, Mendoza appare nel 2007 in Are You Listening, l'album d'esordio di Dolores O'Riordan, la cantante dei The Cranberries. Un appuntamento in compagnia di un artista di notevole spessore e caratura internazionale, per una serata di qualità.