Al corner live Barbara Belloni band featuring Pippo Guarnera

In questo concerto spettacolo verrà presentato il nuovo CD/Vinile della band dal titolo "DYLAN", un omaggio al più grande poeta-cantautore degli USA che ha ispirato e "guidato" intere generazioni di tutto il mondo: BOB DYLAN. I brani proposti saranno presi dai vari periodi della vasta discografia del menestrello di Duluth; dal folk degli esordi alla svolta elettrica del festival di Newport e al The Basement Tapes con The Band, dal blues di New Morning al country di Desire e John Wesley Harding fino al rock moderno degli anni 80 e 90 di Infidels e Oh Mercy. Grandi classici, diventati oramai degli standards, proposti dalle più acclamate rock band (Rolling Stones, Guns and Roses, Jimi Hendrix, George Harrison, Norah Jones e non ultimo Francesco de Gregori) unitamente a brani meno conosciuti, ma di sicuro impatto su qualsiasi tipo di pubblico.



Con Barbara Belloni la fidata e rodata Band che la accompagna oramai da anni, alle chitarre Flamiano Mazzaron e Stefano Stella, Alessandro Arcuri al basso e Vincenzo Barattin alla batteria. Ad arricchire l’organico e parte di rilievo nella registrazione, all’organo Hammond il grande PIPPO GUARNERA (organista di fama mondiale). Ospite speciale della serata dall’Austria il chitarrista cantante “Sir” Oliver Mally che suonerà in solo acustico alcuni brani tratti dal suo recente lavoro “Sir” Oliver MALLY plays DYLAN.