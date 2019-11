A Corner live il soul di Chauncey Yearwood

Corner Live in collaborazione con ArteRitmi di Vincenzo Barattin e Blues in Villa Associazione Culturale presenta CHAUNCEY YEARWOOD “Soul Survivors”.



Chauncey Yearwood (voce e percussioni)

Alberto Lincetto (fender rhodes, sintetizzatori)

Nicolo’ Masetto (basso elettrico)

Tommaso Cappellato (batteria)

Yearwood e' cantante, mc, poeta spoken-word, percussionista e batterista originario di New York. Fondatore e leader del leggendario gruppo Brooklyn Soul Survivors, ha contribuito attraverso i suoi molteplici talenti a progetti quali NOBL & Chauncey Yearwood, Yah Supreme & Brohemian, The Pimps Of Joytime, Tommaso Cappellato & Astral Travel, Nikhil P. Yerawadekar & Low Mentality e High & Mighty Brass Band.

Il suo timbro vocale rievoca le atmosfere Motown degli anni 60-70 ispirandosi a protagonisti del soul quali Marvin Gaye, Stevie Wonder e Donny Hathaway. Le sue composizioni e la sua voce possono essere apprezzate nell'album "Crown Of Life" uscito nel 2016. La collaborazione tra Yearwood e Cappellato risale al 2004 quando a Brooklyn fondano assieme all’mc Yah Supreme la band Brohemian con cui realizzano l’album “Post Modern Garden” l’anno successivo. Soul Survivors esplora sonorità organiche, evocative del mondo elettroacustico dei primi anni ’70, periodo in cui il jazz di matrice spirituale comincia a fondersi con il funk di New Orleans e la musica Brasiliana. C’e’ un chiaro riferimento ai pionieri di questo stile tra cui Lonnie Liston Smith, Harry Whitaker, Idris Muhammad, Airto Moreira, The Meters, Azymuth e Milton Nascimento.