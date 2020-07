Riprende la programmazione musicale del Corner Live dell’Inverness Pub, con un calendario di concerti all’aperto in programma nei fine settimana estivi, in sicurezza e rispettando le norme previste. Si parte venerdì 10 luglio (ore 21:00) con Hanky Panky Band, un progetto nato dall'idea di dare nuova forma a canzoni dei più svariati generi, creando un sound originale, acustico ma al tempo stesso energico.

La varietà di suoni e stili che i tre musicisti riescono a ricreare è davvero unica grazie anche all'utilizzo di strumenti particolari come ukulele, mandolino, balalaika e percussioni. La poliedrica voce di Romolo del Franco Natale, bassista e cantante, guida la band attraverso un repertorio che passa dai Police a Stevie Wonder, Bob Marley, Beatles, Pink Floyd, etc. Nicola Rudella, grazie al sapiente uso degli effetti, riesce a rendere il suono dei suoi strumenti a corda sempre diverso e sorprendente. A completare questo triangolo sonoro c'è l'essenziale batteria di Luca Carrara, puro groove senza compromessi.

Gli appuntamenti del Corner Summer all’Inverness Pub continuano venerdì 17 luglio con Musica in Bianco e Nero, trio folk-blues acustico, sabato 25 luglio da Bologna arrivano Lisa Manara e Aldo Betto con un viaggio tra echi capoverdiani, hit del Blues e del Soul e sonorità del continente nero, venerdì 31 luglio sarà invece la volta del cantautore Paolo Perin con il suo progetto PLAIM. Ingresso libero

Si consiglia la prenotazione 0438 30070

Calendario in aggiornamento: www.cornerlive.it

