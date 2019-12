The doors of jazz al Corner live

“I The Doors come non li avete mai sentiti prima,

attraverso una reinterpretazione della loro musica per

rendere omaggio al gruppo di musicisti che mi ha

cambiato la vita”

Francy Nassuato



La band americana ha da sempre occupato un posto speciale nel cuore della cantante e fondatrice del gruppo, diventando fonte di ispirazione e creatività per la sua musica.

Dall’incontro con gli altri artisti della band – il pianista Fabio Ranghiero, il batterista Massimo Delrio e il contrabbassista Giorgio Panagin – nasce l’intuizione di reinterpretare in chiave innovativa i brani dei The Doors.

Il repertorio include sia i brani più famosi come Light my fire, L.A. Woman o Roadhouse Blues, che quelli meno conosciuti, come l’album “An American Prayer” postumo alla scomparsa di Jim Morrison.



Francy Nassuato - voce

Fabio Ranghiero - piano

Giorgio Panagin - contrabbasso

Massimo Delrio - batteria