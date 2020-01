Habaka & Hakeblues in concerto al corner

ll concerto di Habaka & Shakeblues è ormai un appuntamento fisso al Corner Live e anche quest'anno venerdì 10 gennaio si avrà l'opportunità di ascoltare una splendida voce accompagnata da uno dei migliori gruppi italiani di blues.



Habaka è nata a Memphis, Tennesee (U.S.A.) da una famiglia di musicisti, la madre Mary Ann Foster è stata cantante jazz, il padre Melvin Jackson è stato il sassofonista del re del blues B.B. King per più di venticinque anni. Vive a Las Vegas (Nevada).

Le molte collaborazioni musicali e la sua capacità di spaziare fra jazz e blues, soul e r&b l’hanno resa un’artista completa dalle grandi capacità interpretative che le permettono di attingere alle radici della profonda tradizione nero-americana.

E' risultata Las Vegas Best Female Jazz Vocalist Performer 2019 in un referendum on line.

Shakeblues è la formazione che Francesco Shakeblues Mazilli, storico bassista della Bella Blues Band –band attiva dal 1980 con centinaia di concerti in Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito- ha formato per dare continuità all'esperienza maturata in più di quaranta anni di attività.



Habaka K.F.J voce

Francesco Shakeblues Mazilli basso elettrico

Loris Veronesi batteria

Fabio Betto chitarra

Nicola Dal Bo piano e organo

Sergio Caregnato sax tenore



+ Prima e dopo il concerto selezione musicale in vinile a cura di DJ MARCO MIX

