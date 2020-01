Irene Guglielmi presenta il nuovo album Irandom al Corner live

Un concerto live Soul/Funk per presentare "iRandom - NeNe" di Irene Guglielmi e vivere un'esperienza musicale emozionante ripercorrendo i più grandi successi della musica black.



"iRandom - NeNe", è il progetto musicale prodotto dai Fans attraverso una campagna di Crowdfundig che ha raccoto moltissime adesioni. L'album è composto da una raccolta di pezzi editi e inediti in stile "Funk, Pop, Rock, Soul...".

Lo spettacolo proposto da "Irene Guglielmi & The Funky Bump", contiene un repertorio vasto che varia da Marvin Gaye a Joss Stone, da Tina Turner e Diana Ross. Uno spettacolo che ripercorre le sonorità della musica Funk&Soul dagli anni 70 ai giorni nostri.

In questo progetto sono coinvolti alcuni tra i musicisti più talentuosi del genere in un crescendo di emozioni che attraggono molti appassionati.



LINE UP:



Voce: Irene Guglielmi

Chitarra: Francesco Zanin

Batteria: Simone Gerardo

Tastiere: Ivan Zuccarato

Basso: Pasquale Cosco



www.ireneguglielmi.com





+ Prima e dopo il concerto selezione musicale in vinile a cura di DJ MARCO MIX

