The Matt project: soul, funk e rock italiano al Corner live

“The Matt Project” nasce da un’idea di Matteo Breoni e Carlo Poddighe, è una realtà consolidata del panorama soul, funk & rock europeo. Da circa tre anni il duo diventa un trio con il supporto del polistrumentista-cantante Jury Magliolo (terzo a Xfactor 2009, ha aperto concerti per Jamiroquai, Alicia Keys e molti altri).

Il progetto, conosciuto anche a livello internazionale, con svariati live in tutta Europa e a New York nel leggendario club "The Bitter End" (spesso presenti come "headliners" durante i weekend), vanta altresì collaborazioni del calibro di Steve Greenwell (produttore di Joss Stone), Renee Neufville (RH Factor) Will Lee (CBS Orchestra) Frank McComb e altri.

Due dischi autoprodotti in studio a New York con la supervisione di Steve Greenwell e un disco live registrato al Bitter End.

A gennaio 2018 mini tour italiano con Colin Smith, arrivato direttamente da New York, direttore musicale di Christina Aguilera e Alicia Keys. A Maggio 2018 minitour a New York City con 3 sold out presso Shrine (Harlem), Rockwood (Lower East Side) & The Bitter End (Bleecker Street).