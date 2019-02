Mike Sponza presenta "Made in the sixties" al Corner live

Scritto a 4 mani insieme al leggendario autore Pete Brown (Cream), il disco, uscito anche in vinile, è un personale omaggio del bluesman italiano agli anni Sessanta. In dieci tracce, una per ogni anno del decennio, Mike Sponza e Pete Brown raccontano sia la parte scintillante che la parte più buia di questo periodo storico, parlando, tra gli altri argomenti, della guerra fredda e della crisi cubana, dell’assassinio di John Fitzgerald. Registrato e prodotto agli Abbey Road Studios, “Made In The Sixties” ha riscosso negli ultimi mesi un grande successo di critica e vendite in tutta Europa, entrando nella Top Ten delle classifiche blues inglesi.