Seth Walker & band (usa) al Corner live

La stagione musicale del CORNER LIVE dell'Inverness Pub di MAreno di Piave si conclude con un BLUESMAN d'eccezione!

Sabato 18 maggio arriva l'americano SETH WALKER.



Seth Walker è un musicista nativo della North Carolina, cresciuto in una comune dove era forte la presenza della musica. Studia da giovane violino classico e violoncello prima di scoprire la sua passione per soul, jazz, blues e folk. Da allora imbraccia la chitarra e il suo sentiero prende una via molto diversa dall’estrazione classica da dove era partito.

Seth è un musicista senza tempo, un romantico bluesman contagiato dal sound delle radici ma in grado di strizzare l’occhio all’America della sua generazione, un chitarrista sagace, un artista eclettico e con il dono di una voce intrisa di soul. Grazie alla sua spontaneità sul palco, ben sorretto da una band con il gusto dell’interpretazione e la capacità di mantenere sempre acceso il feeling con il pubblico.



https://sethwalker.com/

