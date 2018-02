La cantautrice triestina Maria Devigili porta il suo tour sul palco del circolo Binario 1

TREVISO Concerto da non perdere sabato 24 febbraio in occasione del secondo appuntamento con la rassegna di eventi musicali organizzati dal Circolo Arci di Treviso, Binario 1. "999", questo il nome della serie di eventi proposti dal circolo, è un format indipendente dedicato all’esplorazione delle sperimentazioni sonore e delle musiche altre avviato da Tommaso Busatto e Mattia Niero. Scopo della serie di appuntamenti è quello di portare in città le performance live dell’attuale nicchia underground territoriale attingendo volta per volta ai gruppi continentali ed intercontinentali più ricercati.

Nel locale di Piazzale Duca d'Aosta, a partire dalle ore 22 in avanti, si alterneranno sul palco due giovani e promettenti realtà musicali. I primi sono i Duvalier, band dalle sonorità blues e punk, i cui modelli di riferimento sono Jack White e mister Tom Waits. Insieme a loro la grande protagonista della serata sarà Maria Devigili, chitarrista trentina, cresciuta a pane e musica suonata dal vivo nelle strade della sua città. All'attivo ha già due dischi e un ep. Il 15 Febbraio uscirà il suo terzo album, "Tempus Fugit", che verrà presentato proprio in occasione del concerto trevigiano dell'artista. Per partecipare alla serata è necessario essere soci Arci mentre il biglietto d'ingresso costerà 3 euro.

